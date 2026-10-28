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Трамп ответил, поручал ли Вэнсу предложить Ирану новые переговоры

23:40 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию медиа о том, что якобы поручал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу связаться с Ираном для возобновления переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Во время очередного общения с прессой у Трампа спросили, является ли правдивой информация The Wall Street Journal о том, что он поручил Вэнсу начать переговоры с Ираном о мирном урегулировании ситуации. Однако он это утверждение опроверг.

"Нет. Ирану нужна помощь с медицинскими принадлежностями. По сути, речь идет о доставке медикаментов для оказания помощи больным", - ответил глава Белого дома.

Отметим, что согласно источникам WSJ, Вэнс по указанию Трампа направил после главе службы безопасности Ирана с целью возобновления мирных переговоров. Инициатива имеет цель предотвратить возможную новую атаку США на Иран после довыборов в Конгресс.

При этом сказано, что обсуждения сосредотачивались на рамочных условиях переговорах, а не на конкретном мирном предложении.

Угроза возобновления войны на Ближнем Востоке

Напомним, прошлой ночью The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили несколько стран Персидского залива о возможном возобновлении кратковременной войны с Ираном после выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. По данным издания, США перебрасывают ПВО, пополняют запасы боеприпасов, а авиация готовится к ударам.

Также отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера после выборов в Кнессет намекнул на возможность возобновления войны с Ираном. По его словам, Израиль и Трамп получили уникальную возможность разгромить Иран, добавив, что победу над врагом страны смогут еще раз одержать в будущем.

Добавим, что по данным Пентагона, США потратили на войну с Ираном уже более 47 млрд долларов. Часть средств пошла на пополнения запасов израсходованных боеприпасов, а еще часть на замену военной техники.

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Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампДжей Ди Вэнс