Пентагон витратив на війну з Іраном понад 47 млрд доларів: куди пішли гроші
Витрати американських військових на війну проти Ірану перевищили 47 млрд доларів. Це більш ніж на 25% перевищує очікувану суму Міністерством оборони США, оприлюднену в липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
На що США витрачають гроші
Основна частина витрат пов'язана з необхідністю поповнювати запаси озброєння та замінювати військову техніку, використану або втрачену під час бойових дій.
Зокрема, понад 29 млрд доларів необхідно для поповнення запасів витрачених боєприпасів. Ще понад 6 млрд доларів припадає на заміну військового обладнання.
Водночас наведені дані не містять чіткої оцінки витрат на відновлення американських військових баз, пошкоджених внаслідок іранських ракетних і безпілотних атак.
Таким чином, фактичні витрати США на війну можуть бути ще більшими, оскільки відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме додаткових коштів.
Востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні, і тоді сума складала трохи менше 44 мільярдів. Таким чином останній місяць протистояння викачав з бюджету Пентагону ще понад 3 мільярди в американській валюті.
Нагадаємо, ЗМІ нещодавно писали, що вже скоро Дональд Трамп може розпочати новий етап війни проти Ірану - це може статись до або після проміжних виборів до Конгресу.
Крім того, згідно з даними розвідки США, Іран може готувати замахи на американських чиновників. У зв'язку з цим Вашингтон без публічних оголошень почав евакуювати частину дипломатів із країн Близького Сходу.