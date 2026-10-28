Пентагон витратив на війну з Іраном понад 47 млрд доларів: куди пішли гроші

Витрати американських військових на війну проти Ірану перевищили 47 млрд доларів. Це більш ніж на 25% перевищує очікувану суму Міністерством оборони США, оприлюднену в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні, і тоді сума складала трохи менше 44 мільярдів. Таким чином останній місяць протистояння викачав з бюджету Пентагону ще понад 3 мільярди в американській валюті.

Таким чином, фактичні витрати США на війну можуть бути ще більшими, оскільки відновлення пошкодженої інфраструктури потребуватиме додаткових коштів.

Основна частина витрат пов'язана з необхідністю поповнювати запаси озброєння та замінювати військову техніку, використану або втрачену під час бойових дій.

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно писали, що вже скоро Дональд Трамп може розпочати новий етап війни проти Ірану - це може статись до або після проміжних виборів до Конгресу.

Крім того, згідно з даними розвідки США, Іран може готувати замахи на американських чиновників. У зв'язку з цим Вашингтон без публічних оголошень почав евакуювати частину дипломатів із країн Близького Сходу.