ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп ответил, поможет ли визит британских монархов наладить отношения со Стармером

02:28 01.05.2026 Пт
2 мин
Король Британии Чарльз III и королева Камилла на днях посетили США на фоне напряженности между странами
aimg Юлия Маловичко
Президент США Дональд Трамп не знает, поможет ли государственный визит короля Чарльза III улучшить его отношения с британским премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я считаю, что он был фантастическим. Это была блестящая речь. Она была произнесена прекрасно, с тем прекрасным акцентом, который у него есть. И все… он получил овации. И я считаю, что это было фантастически во всех отношениях". – сказал Трамп о короле Чарльзе.

Также лидер США намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

Президент США с самого начала войны в Иране направил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ на авиабазы Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Недавно Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.

Трамп звал на помощь

Как известно, президент США Дональд Трамп призвал страны Европы помочь ему в войне против Ирана, предоставив место для авиабаз, а также отправить корабли в Ормузский пролив.

Однако союзники по НАТО в Европе отказали Трампу, что вызвало напряженность между странами и заявления со Штатов на счет выхода из Альянса.

Высший чиновник НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне рассказал недавно, выдержит ли блок в случае ухода Америки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Кир Стармер
Новости
Ротации по-новому: сколько военные теперь будут на "нуле" и хватит ли резервов
Аналитика
