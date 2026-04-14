Британія в небезпеці: ексголова НАТО різко висловився про політику Стармера
Лорд Джордж Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО та автор урядового стратегічного оборонного огляду (SDR), звинуватив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "корозійній самовпевненості" щодо оборони країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Британія під загрозою"
У промові, яку він виголосить у вівторок у Солсбері, Робертсон заявить, що війна в Ірані має стати "різким пробудженням".
"Ми недостатньо підготовлені. Ми недостатньо захищені. На нас нападають. Ми не в безпеці… Національна безпека Британії - під загрозою", - попередить він.
Фінансова прірва
За словами посадовців, розрив у фінансуванні існуючих оборонних планів на наступні чотири роки становить близько 28 млрд фунтів - навіть без урахування амбіцій стратегічного огляду.
Міністерство оборони, Казначейство та Даунінг-стріт уже кілька місяців не можуть погодити 10-річний план оборонних інвестицій (DIP), який мали оприлюднити ще восени.
Робертсон наголосить, що канцлер Рейчел Рівз "приділила лише 40 слів обороні за понад годину" під час торішньої бюджетної промови, а в березневій заяві про весняний бюджет - "жодного слова".
Приклад - війна в Ірані
Робертсон наведе приклад неспроможності Британії розгорнути більше ніж один військовий корабель у Середземному морі протягом перших двох тижнів війни в Ірані цієї весни.
Він попередить, що країна стикається не лише з нестачею техніки, але з "кризами в логістиці, інженерії, кібербезпеці, боєприпасах, навчанні та медичних ресурсах".
Реакція уряду
Представник уряду заявив, що кабінет реалізує стратегічний оборонний огляд, а витрати на оборону є "найбільшим довгостроковим зростанням з часів холодної війни" - понад 270 млрд фунтів інвестицій. Однак він визнав, що план DIP ще остаточно не затверджений.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання про членство України в Альянсі навряд чи буде вирішене найближчим часом через відсутність єдиної політичної позиції серед держав-союзників.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено наголосив, що Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, тому Альянс не планує втручатися у військові дії на Близькому Сході.