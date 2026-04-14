ua en ru
Вт, 14 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Британія в небезпеці: ексголова НАТО різко висловився про політику Стармера

06:15 14.04.2026 Вт
2 хв
Один корабель на все море: як війна в Ірані викрила слабкість Британії
aimg Катерина Коваль
Британія в небезпеці: ексголова НАТО різко висловився про політику Стармера Фото: прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер (Getty Images)

Лорд Джордж Робертсон, колишній генеральний секретар НАТО та автор урядового стратегічного оборонного огляду (SDR), звинуватив прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "корозійній самовпевненості" щодо оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Британія під загрозою"

У промові, яку він виголосить у вівторок у Солсбері, Робертсон заявить, що війна в Ірані має стати "різким пробудженням".

"Ми недостатньо підготовлені. Ми недостатньо захищені. На нас нападають. Ми не в безпеці… Національна безпека Британії - під загрозою", - попередить він.

Фінансова прірва

За словами посадовців, розрив у фінансуванні існуючих оборонних планів на наступні чотири роки становить близько 28 млрд фунтів - навіть без урахування амбіцій стратегічного огляду.

Міністерство оборони, Казначейство та Даунінг-стріт уже кілька місяців не можуть погодити 10-річний план оборонних інвестицій (DIP), який мали оприлюднити ще восени.

Робертсон наголосить, що канцлер Рейчел Рівз "приділила лише 40 слів обороні за понад годину" під час торішньої бюджетної промови, а в березневій заяві про весняний бюджет - "жодного слова".

Приклад - війна в Ірані

Робертсон наведе приклад неспроможності Британії розгорнути більше ніж один військовий корабель у Середземному морі протягом перших двох тижнів війни в Ірані цієї весни.

Він попередить, що країна стикається не лише з нестачею техніки, але з "кризами в логістиці, інженерії, кібербезпеці, боєприпасах, навчанні та медичних ресурсах".

Реакція уряду

Представник уряду заявив, що кабінет реалізує стратегічний оборонний огляд, а витрати на оборону є "найбільшим довгостроковим зростанням з часів холодної війни" - понад 270 млрд фунтів інвестицій. Однак він визнав, що план DIP ще остаточно не затверджений.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання про членство України в Альянсі навряд чи буде вирішене найближчим часом через відсутність єдиної політичної позиції серед держав-союзників.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено наголосив, що Ормузька протока не входить до зони відповідальності НАТО, тому Альянс не планує втручатися у військові дії на Близькому Сході.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Аналітика
