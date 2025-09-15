Переговори США та Китаю: Трамп підбив підсумки і анонсував розмову з Сі Цзіньпінем

Американський президент Дональд Трамп планує наприкінці цього тижня поговорити лідером КНР Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що переговори представників США та Китаю в Європі з торгівельних питань пройшли "дуже добре".

Про це повідомив голова Білого дому в соцмережі Truth Social, передає РБК-Україна.

"Велика торгівельна зустріч у Європі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм пройшла дуже добре! Вона незабаром завершиться. Також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі!", - написав Трамп.

Також американський лідер анонсував розмову з Сі Цзіньпінем, яка має пройти 19 вересня.

"Я розмовлятиму з президентом Сі у п'ятницю. Наші стосунки залишаються дуже міцними", - додав Трамп.

Як відомо, 14 вересня в Мадриді розпочалась четверта за чотири місяці зустріч офіційних осіб США та Китаю.

В планах було обговорення невирішених торгівельних питань та наближення дедлайну щодо продажу підрозділу китайського відеододатка TikTok у США.

Також на зустрічі представники повинні були обговорити вимоги Вашингтона до країн G7 та європейських союзників щодо мит проти Китаю, які направлені на припинення закупівлі російської нафти.