Переговори США та Китаю: Трамп підбив підсумки і анонсував розмову з Сі Цзіньпінем

Понеділок 15 вересня 2025 16:31
UA EN RU
Переговори США та Китаю: Трамп підбив підсумки і анонсував розмову з Сі Цзіньпінем Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський президент Дональд Трамп планує наприкінці цього тижня поговорити лідером КНР Сі Цзіньпіном. Він зазначив, що переговори представників США та Китаю в Європі з торгівельних питань пройшли "дуже добре".

Про це повідомив голова Білого дому в соцмережі Truth Social, передає РБК-Україна.

"Велика торгівельна зустріч у Європі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм пройшла дуже добре! Вона незабаром завершиться. Також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі!", - написав Трамп.

Також американський лідер анонсував розмову з Сі Цзіньпінем, яка має пройти 19 вересня.

"Я розмовлятиму з президентом Сі у п'ятницю. Наші стосунки залишаються дуже міцними", - додав Трамп.

Як відомо, 14 вересня в Мадриді розпочалась четверта за чотири місяці зустріч офіційних осіб США та Китаю.

В планах було обговорення невирішених торгівельних питань та наближення дедлайну щодо продажу підрозділу китайського відеододатка TikTok у США.

Також на зустрічі представники повинні були обговорити вимоги Вашингтона до країн G7 та європейських союзників щодо мит проти Китаю, які направлені на припинення закупівлі російської нафти.

Водночас Китай пригрозив ввести рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлі російської нафти.

Торгівельні мита

Трамп заявив раніше про намір ввести 100% тарифи проти торгівельних партнерів Росії, зазначивши, що раніше ніколи цього не робив, але тепер хоче діяти рішуче.

Глава Білого дому закликав КНР та Індію припинити купівлю російської нафти, щоб обмежити фінансування війни проти України

Однак в результаті Трамп не поспішає вводити нові обмеження проти Китаю, посилаючись на активну фазу торгівельних переговорів між країнами.

Bloomberg повідомив, що США та Китай намагаються уникнути нової економічної війни, втім, ліквідувати цей ризик поки не вдалось.

