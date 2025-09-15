Бессент розповів, коли США і Китай поставлять крапку в угоді щодо TikTok

Фото: заборону на TikTok у США можуть зняти найближчим часом (Getty Images)

Представники США і Китаю напрацювали основу для угоди щодо TikTok і лідери країн закриють це питання на переговорах, які попередньо заплановані на п'ятницю, 19 вересня.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів представників країн у Мадриді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

"У нас є основа для угоди щодо TikTok. Два лідери, Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін, поговорять у п'ятницю, щоб завершити угоду", - заявив Бессент журналістам у Мадриді. Він відмовився коментувати деталі, посилаючись на приватні переговори. NYT нагадує, що у Трампа є час до середи, щоб ввести в дію або відкласти закон, що вимагає відділення TikTok від його китайського власника ByteDance. В іншому разі застосунок зіткнеться із забороною у США, пов'язаною з національною безпекою.