Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ, бо вважає, що "мир близько"

Президент США Дональд Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо вважає, що сторони ще ніколи не були такими близькими до угоди щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповіді Трампа журналістам у Білому домі.

"Нещодавно я розмовляв із президентом Путіним про завершення його війни з Україною. Гадаю, ми наближаємося до цього. Можливо, зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше", - заявив Трамп.

За словами президента США, посилювати тиск на Москву зараз не варто, бо переговори перебувають на делікатному етапі.

"Ми, можливо, близькі до угоди вперше за довгий час. А коли ви близькі до угоди й ведете дуже делікатні переговори, то не вводите нові санкції", - пояснив він.

Трамп наголосив, що може запровадити нові обмеження проти Росії будь-коли, але не уточнив, за яких умов це зробить.