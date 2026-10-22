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Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ, бо вважає, що "мир близько"

04:46 22.10.2026 Чт
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aimg Катерина Коваль
Трамп відмовився посилювати санкції проти РФ, бо вважає, що "мир близько" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не посилюватиме санкції проти Росії, бо вважає, що сторони ще ніколи не були такими близькими до угоди щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповіді Трампа журналістам у Білому домі.

"Нещодавно я розмовляв із президентом Путіним про завершення його війни з Україною. Гадаю, ми наближаємося до цього. Можливо, зараз ми ближче, ніж будь-коли раніше", - заявив Трамп.

За словами президента США, посилювати тиск на Москву зараз не варто, бо переговори перебувають на делікатному етапі.

"Ми, можливо, близькі до угоди вперше за довгий час. А коли ви близькі до угоди й ведете дуже делікатні переговори, то не вводите нові санкції", - пояснив він.

Трамп наголосив, що може запровадити нові обмеження проти Росії будь-коли, але не уточнив, за яких умов це зробить.

За даними ЗМІ, Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20, який відбудеться в грудні у Флориді. Переговори можуть супроводжуватися тиском на Україну.

Москва тим часом нібито готова повернутися до переговорів з Україною та США. Спецпосланець Трампа Стів Віткофф після зустрічі з Путіним заявив про передумови для припинення вогню і привіз до Москви відповідні документи. Паралельно Україна, США та Європа провели тристоронні консультації в Норвегії, де напрацювали нові мирні ініціативи.

Минулого тижня Трамп заморозив закон про санкції проти Росії, пояснивши це небажанням відштовхнути Москву від переговорів. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції.

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