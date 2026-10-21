Трамп хоче, щоб Зеленський і Путін підписали мирну угоду на саміті G20 у Маямі, - ЗМІ

Президент США Длональд Трамп прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида. Переговори можуть пройти під тиском на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Atlantic .

Як зазначає видання, президент США бачить можливу мирну угоду як фінал серії дипломатичних подій.

За даними радників американського лідера, Трамп розраховує особисто стояти між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним під час підписання документа.

Для досягнення цієї мети Вашингтон розглядає можливість жорсткого тиску на українську сторону.

"Він розлючений на Україну і хоче, щоб Зеленський пішов", - цитує видання одне з джерел у близькому оточенні американського президента.

Окрім цього, в оточенні Трампа розглядають війну як перешкоду для майбутніх економічних угод із Росією.

Зокрема, ідеться про відновлення контрактів щодо дизельного палива, видобутку рідкісноземельних корисних копалин та інших ресурсів. Для цього від України можуть вимагати відмови від претензій на Донбас.

Українські чиновники висловлюють занепокоєння тим, що ключові рішення ухвалюються без участі Києва.

"Нас турбує, що вони розглядають це як нову Ялтинську конференцію, щоб розділити світ на сфери впливу", - заявив один із високопосадовців.

ЗМІ зазначило, що попри готовність брати участь у міжнародних самітах, українська сторона відкидає будь-які ультимативні вимоги.

Володимир Зеленський підтвердив участь у саміті G20 та готовність до зустрічі з Путіним задля вироблення справедливої угоди, однак категорично відмовився від будь-яких територіальних поступок на користь агресора.

Раніше США неодноразово закликали до якнайшвидшого припинення вогню, однак вимоги Вашингтона часто супроводжувалися обмеженнями для українських сил.

Зокрема, Білий дім вимагав від Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах.