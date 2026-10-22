Трамп отказался усиливать санкции против РФ, поскольку считает, что "мир близок"
Президент США Дональд Трамп не будет усиливать санкции против России, поскольку считает, что стороны еще никогда не были так близки к соглашению по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответы Трампа журналистам в Белом доме.
"Недавно я разговаривал с президентом Путиным о завершении его войны с Украиной. Думаю, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо раньше", - заявил Трамп.
По словам президента США, усиливать давление на Москву сейчас не стоит, потому что переговоры находятся на щекотливом этапе.
"Мы, возможно, близки к соглашению впервые за долгое время. А когда вы близки к соглашению и ведете очень щепетильные переговоры, то не вводите новые санкции", - пояснил он.
Трамп подчеркнул, что может ввести новые ограничения против России в любое время, но не уточнил, при каких условиях это сделает.
По данным СМИ, Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20, который состоится в декабре во Флориде. Переговоры могут сопровождаться давлением на Украину.
Москва тем временем вроде бы готова вернуться к переговорам с Украиной и США. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путинымзаявил о предпосылках для прекращения огня и привез в Москву соответствующие документы. Параллельно Украина, США и Европа провели трехсторонние консультации в Норвегии, где разработали новые мирные инициативы.
На прошлой неделе Трамп заморозил закон о санкциях против России, объяснив это нежеланием оттолкнуть Москву от переговоров . Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции .