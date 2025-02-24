Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Журналісти запитали у Трампа, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як "диктатора", вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів Трамп, додаючи, що в них є "шанс на дуже гарне врегулювання" між Україною і Росією.

Суперечка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. У відповідь Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Водночас внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.