UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився назвати російського лідера Володимира Путіна диктатором.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив журналістам під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише ВВС.

Журналісти запитали у Трампа, чи буде він характеризувати російського лідера Володимира Путіна як "диктатора", вживши це слово раніше щодо Володимира Зеленського в Україні.

"Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться", - відповів Трамп, додаючи, що в них є "шанс на дуже гарне врегулювання" між Україною і Росією.

Суперечка Трампа і Зеленського

Нагадаємо, після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії американський президент Дональд Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до президента України лише 4%. У відповідь Зеленський закликав його не повторювати російську дезінформацію.

Водночас внутрішні опитування підтвердили, що рейтинг довіри до президента серед українців становить понад 50%.

Згодом Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", На що Зеленський зазначив, що готовий піти з посади заради миру в Україні або вступу в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд Трамп