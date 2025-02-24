Трамп отказался назвать Путина диктатором

Журналисты спросили у Трампа, будет ли он характеризовать российского лидера Владимира Путина как "диктатора", употребив это слово ранее в отношении Владимира Зеленского в Украине.

"Я не использую эти слова легкомысленно, посмотрим, как все сложится", - ответил Трамп, добавив, что у них есть "шанс на очень хорошее урегулирование" между Украиной и Россией.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, после встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии американский президент Дональд Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к президенту Украины только 4%. В ответ Зеленский призвал его не повторять российскую дезинформацию.

В то же время внутренние опросы подтвердили, что рейтинг доверия к президенту среди украинцев составляет более 50%.