Трамп відкритий до зустрічі з Кім Чен Ином у рамках турне Азією

Вашингтон, Субота 25 жовтня 2025 16:42
UA EN RU
Трамп відкритий до зустрічі з Кім Чен Ином у рамках турне Азією Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Президент США Дональд Трамп не став виключати можливість зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку цитує The Guardian.

Зазначимо, Трамп вирушив у турне азійськими країнами, в рамках якого відвідає Малайзію, Японію і Південну Корею.

Очікується, що президент США зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпінем в останній день своєї поїздки. Американська сторона сподівається на те, що вдасться укласти угоду і покласти край торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

На борту Air Force One Трамп зазначив, що чекає на "дуже хорошу зустріч" із Сі Цзіньпіном. І що вона дасть змогу уникнути введення 100% мит на китайські товари з 1 листопада.

Крім того, президент підлив олії у вогонь чуток про те, що, перебуваючи на Корейському півострові, він може зустрітися з Кім Чен Ином уперше з 2019 року.

"Я б із задоволенням. Якщо хочете, я відкритий для цього. У мене з ним були прекрасні стосунки", - заявив у своєму стилі Дональд Трамп.

Для чого раніше зустрічалися Трамп і Кім Чен Ин

Зазначимо, вони тричі зустрічалися протягом першого терміну Трампа. Ті саміти проводилися з метою домогтися відмови КНДР від ядерної зброї в обмін на скасування санкцій. Однак спроби денуклеаризації Корейського півострова тоді провалилися.

Кім Чен Ин нещодавно сказав, що не проти нової зустрічі, якщо Вашингтон перестане вимагати від Пхеньяна відмовитися від ядерної зброї.

Нагадаємо, минулого тижня американські медіа написали, що у Трампа таємно обговорили можливість зустрічі з Кім Чен Ином. При цьому уточнювалося, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, як це було в перший термін Трампа.

Японське видання Nikkei написало, що лідери могли б зустрітися в демілітаризованій зоні на Корейському півострові.

Крім того, раніше стало відомо, що перед одним із самітів на першому терміні Трампа американський спецназ провів невдалу місію в КНДР.

Сполучені Штати Америки КНДР Кім Чен Ин Дональд Трамп
