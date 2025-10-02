Трамп може зустрітись з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні, - Nikkei

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

За даними видання, перед цим американський президент відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У малазійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти. У Токіо президент США зустрінеться з новим прем'єром Японії, якого оберуть найближчим часом. У Південній Кореї також можлива його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.