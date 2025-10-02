ua en ru
У світі

Трамп може зустрітись з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні, - Nikkei

Четвер 02 жовтня 2025 14:00
Трамп може зустрітись з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні, - Nikkei Фото: Трамп і Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

За даними видання, перед цим американський президент відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У малазійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти.

У Токіо президент США зустрінеться з новим прем'єром Японії, якого оберуть найближчим часом. У Південній Кореї також можлива його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Нагадаємо, що у перший президентський термін Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином: у Сінгапурі 2019 року, а потім у Ханої та селі Пханмунджом на міжкорейському кордоні того ж року.

Однак, тоді досягти істотного прогресу в стримуванні ядерної програми Північної Кореї на вдалося. У березні цього року Трамп визнав, що КНДР є "ядерною державою".

За інформацією Axios, адміністрація американського президента обговорює варіанти поновлення діалогу з КНДР. Сам Дональд Трамп говорив, що "якоїсь миті" зустрінеться з північнокорейським лідером. У вересні Кім Чен Ин допустив контакти з американською стороною, якщо США "відмовляться від абсурдної одержимості денуклеаризацією" КНДР.

