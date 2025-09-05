США провели невдалу місію в КНДР перед зустріччю Трампа та Кіма у 2019 році, - ЗМІ

США взимку 2019 року провели секретну операцію, подробиці якої раніше ніде не розголошувалися. Підрозділ "морських котиків" намагався проникнути в Північну Корею, але зіткнувся з місцевими рибалками, змушений був ліквідувати їх та відступив.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times .

Понад два десятки джерел, з якими поговорило видання, розкрили картину спецоперації, яку США намагалися провести взимку 2019 року, перед зустріччю президента США Дональда Трампа та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина у в'єтнамському Ханої.

Планувалося, що група спецсил ВМС США - "морських котиків" - встановить спеціальну апаратуру прослуховування в Північній Кореї. Він дозволив би США перехоплювати захищені комунікації Кім Чен Ина, оскільки переговори готувалися на дуже високому рівні, а предметом обговорення була ядерна програма КНДР.

Операція була дуже ризикованою, тому потребувала особистого схвалення президента США. У разі невдачі висадка спецпризначенців могла призвести до зриву переговорів, кризи та врешті-решт до ескалації з ворогом, який володіє ядерною зброєю.

Підрозділ Team 6 SEAL, відомий участю у ліквідації Усами бен Ладена, місяцями тренувався для висадки на узбережжя КНДР. Проте вже під час самої місії сталася зустріч, яка могла бути фатальною - група "котиків" зустрілася з північнокорейським човном.

"Ліхтарики з носа човна промайнули над водою. Побоюючись, що їх помітили, морські котики відкрили вогонь. За лічені секунди всі на північнокорейському човні загинули", - пише видання.

Група спецпризначення, побоюючись, що їх викрили, відступила, не встановивши прослуховуючу апаратуру. Пізніше стало відомо, що човен був рибальським, але дії морпіхів під час засекреченого внутрішнього розбору все одно визнали правомірними та правильними.

Сам факт проведення операції ніколи публічно не визнавався. Її деталі були суворо засекречені, чиновники уникали навіть натяків про її проведення. Білий дім не повідомив навіть членів Конгресу, які контролюють розвідувальні операції.

Потенціально це могло порушити законодавство США. Водночас Білий дім дав зрозуміти, що не збирається звітувати з цього приводу та відмовився від коментарів, додає видання.