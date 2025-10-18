У Трампа таємно обговорюють зустріч із Кім Чен Ином: CNN дізналося деталі та можливий термін

Президент США Дональд Трамп уже в листопаді може зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однак реалізація такої зустрічі ще під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерел, чиновники адміністрації Трампа в приватному порядку обговорили організацію зустрічі між лідерами США і КНДР. Вона може бути, коли глава Білого дому буде з візитом наступного місяця в Азії. При цьому багато хто скептично ставиться до того, що зустріч таки відбудеться.

Також джерела повідомили, що офіційні особи поки не провели серйозного логістичного планування, яке необхідне для організації такого візиту. Вони вказали, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів контактів контактів, які Трамп інколи підтримував протягом свого першого президентського терміну.

Початковий запит Трампа до лідера Північної Кореї на початку цього року залишився без відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа.

Замість цього під час майбутньої поїздки Білий дім зосередився на організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі торговельної напруженості між США і КНР.

Однак Трамп як публічно, так і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і офіційні особи не відкидали такої можливості під час його поїздки в Азію.

CNN також наводить приклад того, як усе швидко може змінитися. Зокрема, під час першого терміну Трампа офіційні особи організували рукостискання між двома лідерами в корейській демілітаризованій зоні. Причому це сталося менш ніж через 48 годин після того, як Трамп опублікував у Твіттері (нині соцмережі Х) запрошення на зустріч.

Коли Трамп знову захотів зустрітися з лідером КНДР

За словами джерел, особистий інтерес Трампа до можливої зустрічі з Кім Чен Ином спочатку виник після того, як у серпні президент США прийняв у Білому домі президента Південної Кореї Лі Чже Мена.

Під час їхньої зустрічі Лі офіційно запросив Трампа відвідати зустріч міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї і припустив, що цей захід може надати Трампу чудову можливість зустрітися з Кім Чен Ином.

Президент США поставився до цієї ідеї відкрито і сказав Лі, що розгляне її.

"Я зроблю це, і ми проведемо переговори. Він (Кім Чен Ин - ред.) хотів би зустрітися зі мною. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з ним, і ми зможемо поліпшити відносини", - сказав Трамп.

Зі свого боку, лідер КНДР теж висловив готовність зустрітися з Трампом. Він сказав про це під час виступу перед північнокорейським парламентом у вересні, якщо вірити коментарям, опублікованим північнокорейськими державними ЗМІ.

"Особисто у мене залишилися хороші спогади про президента США Трампа. Якщо США відмовляться від своєї порожньої одержимості денуклеаризацією і захочуть прагнути до мирного співіснування з Північною Кореєю, заснованого на визнанні реальності, у нас немає причин не сісти за стіл переговорів зі США", - цитували Кіма ЗМІ.

Однак ситуація змінилася відтоді, як Трамп зустрівся з Кім Чен Ином 2019 року в Пханмуджомі на кордоні двох Корей.

CNN зазначає, що Південна Корея зіграла важливу роль у поверненні Північної Кореї за столи переговорів і заклала основу для цієї зустрічі, на якій Трамп став першим президентом США, який ступив на ізольовану і замкнуту територію Північної Кореї.

У той час відносини між двома Кореями були набагато теплішими. Також CNN пише, що новий президент Південної Кореї перебуває при владі лише кілька місяців і ще не позбувся спадщини свого попередника, який був набагато агресивнішим щодо режиму Кім Чен Ина.

За даними Міністерства у справах об'єднання Південної Кореї, між двома Кореями немає постійного зв'язку щодо можливого саміту між КНДР і США.

Джерело в уряді Південної Кореї розповіло, що хоч група безпеки Білого дому здійснила дві поїздки в їхню країну, щоб розвідати місця перед приїздом Трампа, проте жодна з цих поїздок не була в районі Пханмуджома.

"Це дає підстави припустити, що повторення саміту 2019 року з Кімом поки що не розглядається", - резюмували в CNN.