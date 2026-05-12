Трамп не исключил свой визит в Россию в этом году

21:43 12.05.2026 Вт
2 мин
Президент США ответил на вопрос журналиста из пропагандистского российского издания
aimg Иван Носальский
Трамп не исключил свой визит в Россию в этом году Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность своего визита в Россию уже в этом году.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У президента США спросили, может ли он прилететь в Россию в этом году.

"Я сделаю все, что необходимо. Эту войну - я урегулировал восемь войн. Эта война становится ближе к завершению. Хотите верьте, хотите нет, но она становится ближе. И мы думаем, что в итоге достигнем сделки между Россией и Украиной", - ответил Трамп.

Стоит заметить, что вопрос американскому лидеру задал пропагандист из российского издания ТАСС.

Путин приглашал Трампа посетить Москву

Напомним российский диктатор Владимир Путин во время телефонных разговоров уже приглашал президента США Дональда Трампа посетить Москву.

Только вчера, 11 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что приглашения для Трампа остаются в силе и Путин "всегда будет рад встретить американского коллегу в Москве". По его словам, российский диктатор приглашает президента США посетить российскую столицу во время каждого телефонного разговора.

Стоит заметить, что Москву уже неоднократно посещал спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В американскую делегацию также входил зять американского лидера Джаред Кушнер.

Уиткофф встречался с Путиным, чтобы обсуждать урегулирование войны России против Украины.

К слову, с начала полномасштабной войны Путин посещал США один раз. Они с Трампом встречались на Аляске. Главной темой обсуждений также была Украина.

Владимир Путин Российская Федерация Москва Дональд Трамп Война в Украине
