Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN

Інформацію про відмову Трампа розкрив виданню неназваний представник Білого дому.

"Це одна з багатьох ідей", - сказав чиновник, уточнивши, що війна з Іраном триває повним ходом.

Пакистан, Єгипет і Туреччина були посередниками між двома країнами, що воюють, проте непрямі переговори зайшли в глухий кут минулого тижня.

Останньою пропозицією для США та Ірану стало перемир'я на 45 днів, яке, на думку ініціаторів, мало дозволити провести переговори між Вашингтоном і Тегераном.

Іран, мабуть, також відмовився від тимчасового перемир'я. Іранці виправдовують це тим, що припинення вогню нібито дасть США час, щоб підготуватися до продовження війни.