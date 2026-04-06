Трамп отверг предложение о перемирии с Ираном на 45 дней, - CNN

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения установить перемирие с Ираном на 45 дней. Такую инициативу подготовили Пакистан, Египет и Турция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Информацию об отказе Трампа раскрыл изданию неназванный представитель Белого дома.
"Это одна из многих идей", - сказал чиновник, уточнив, что война с Ираном продолжается полным ходом.
Пакистан, Египет и Турция являлись посредниками между двумя воюющими странами, однако непрямые переговоры зашли в тупик на прошлой неделе.
Последним предложением для США и Ирана стало перемирие на 45 дней, которое, по мнению инициаторов, должно было позволить провести переговоры между Вашингтоном и Тегераном.
Иран, по-видимому, также отказался от временного перемирия. Иранцы оправдывают это тем, что прекращение огня якобы даст США время, чтобы подготовиться к продолжению войны.
Напомним, после отказа от перемирия представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что его страна хочет гарантий недопущения повторной войны.
Это произошло на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп установил для Ирана четкий дедлайн.
По его словам, если до 20:00 7 апреля по восточному времени (до 3 часов ночи 8 апреля по киевскому времени) Ормузский пролив не будет открыт, США уничтожат все электростанции и предприятия по всей стране.
В ответ в Иране потребовали полной финансовой компенсации ущерба от войны.