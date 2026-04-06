Трамп отверг предложение о перемирии с Ираном на 45 дней, - CNN

Требования Ирана

Напомним, после отказа от перемирия представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что его страна хочет гарантий недопущения повторной войны.

Это произошло на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп установил для Ирана четкий дедлайн.

По его словам, если до 20:00 7 апреля по восточному времени (до 3 часов ночи 8 апреля по киевскому времени) Ормузский пролив не будет открыт, США уничтожат все электростанции и предприятия по всей стране.

В ответ в Иране потребовали полной финансовой компенсации ущерба от войны.