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Трамп відкинув прохання Зеленського щодо ракет для Patriot, - FT

12:38 05.08.2026 Ср
2 хв
Чому президент США ухвалив таке рішення?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як стверджують джерела, Трамп відхилив прохання Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня.

Президент України просив свого американського колегу надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Очільник Білого дому одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити.

За словами анонімних джерел, Трамп пояснив Зеленському свою відмову дефіцитом запасів у США.

Окрім того, він додав, що ці ракети потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном.

Примітно, що під час масованої атаки РФ на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет.

На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників Києва.

"Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", — наголосив президент України.

Він також нагадав, що потрібні нові кроки від G7, Європейського Союзу та всіх, хто підтримує захист життя.

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Володимир ЗеленськийППОДональд ТрампВійна Росії проти УкраїниРакети