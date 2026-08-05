США обговорюють ліцензії на Patriot для України, попри сумніви Трампа, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Офіційний Вашингтон розглядає кілька шляхів для майбутньої оборонно-промислової співпраці. Головним пріоритетом для США залишається збереження безпеки власних технологій.

Зокрема, сторони обговорюють такі варіанти:

виготовлення окремих компонентів в Україні з остаточним складанням у Європі (зокрема в Німеччині);

залучення України до існуючих американо-європейських програм;

надання дозволу на будівництво дешевшої модифікації ракети PAC-3.

Агентство зазначає, що офіційної заборони на проведення переговорів Білий дім не вводив. При цьому посол США в НАТО Метью Вітакер під час візиту до Києва обговорив можливості інноваційної співпраці.

Позиція Трампа та потреби Києва

Україна гостро потребує ракет PAC-3 для захисту від зростаючої кількості російських балістичних ударів. Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що наявні запаси перехоплювачів вичерпуються.

Ситуація ускладнилася після того, як Дональд Трамп заявив про необхідність бути "дуже обережними" у питанні надання ліцензій на виробництво. Проте під час телефонної розмови віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив українське керівництво, що раніше досягнуті домовленості будуть дотримані.

Терміни та альтернативні рішення

Навіть у разі успішного підписання угоди запуск виробництва нових ракет триватиме щонайменше рік або довше. Через це Київ паралельно шукає інші шляхи покриття нагальних потреб - зокрема, через довгострокові закупівлі та обмін постачаннями з партнерами.

Крім того, американська компанія Lockheed Martin вже готує візит своєї команди до України для опрацювання деталей співпраці.

Виробництво ракет в Україні

Нагадаємо, 8 липня Зеленський провів зустріч із Трампом на полях саміту НАТО. Після переговорів американський лідер заявив, що Вашингтон може дозволити Україні налагодити власне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.