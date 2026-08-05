RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп отверг просьбу Зеленского о ракетах для Patriot, - FT

12:38 05.08.2026 Ср
2 мин
Почему президент США принял такое решение?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как утверждают источники, Трамп отклонил просьбу Зеленского во время встречи в Овальном кабинете 28 июля.

Президент Украины просил своего американского коллегу предоставить еще несколько сотен ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Глава Белого дома сразу дал понять, что не будет этого делать.

По словам анонимных источников, Трамп объяснил Зеленскому свой отказ дефицитом запасов в США.

Кроме того, он добавил, что эти ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.

Примечательно, что во время массированной атаки РФ на Украину 5 августа силы ПВО не смогли обезвредить ни одну из 28 вражеских ракет.

На этом фоне Зеленский снова обратился к союзникам Киева.

"Партнеры, которые не готовы помогать активнее с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российского производства баллистических ракет не находится под санкциями. До сих пор", - подчеркнул президент Украины.

Он также напомнил, что необходимы новые шаги от G7, Европейского Союза и всех, кто поддерживает защиту жизни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийПВОДональд ТрампВойна России против УкраиныРакеты