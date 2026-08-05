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Трамп отверг просьбу Зеленского о ракетах для Patriot, - FT

12:38 05.08.2026 Ср
2 мин
Почему президент США принял такое решение?
aimg Юлия Капитонова
Трамп отверг просьбу Зеленского о ракетах для Patriot, - FT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как утверждают источники, Трамп отклонил просьбу Зеленского во время встречи в Овальном кабинете 28 июля.

Президент Украины просил своего американского коллегу предоставить еще несколько сотен ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Глава Белого дома сразу дал понять, что не будет этого делать.

По словам анонимных источников, Трамп объяснил Зеленскому свой отказ дефицитом запасов в США.

Кроме того, он добавил, что эти ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.

Примечательно, что во время массированной атаки РФ на Украину 5 августа силы ПВО не смогли обезвредить ни одну из 28 вражеских ракет.

На этом фоне Зеленский снова обратился к союзникам Киева.

"Партнеры, которые не готовы помогать активнее с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российского производства баллистических ракет не находится под санкциями. До сих пор", - подчеркнул президент Украины.

Он также напомнил, что необходимы новые шаги от G7, Европейского Союза и всех, кто поддерживает защиту жизни.

Напомним, 5 августа Зеленский публично упрекнул партнеров, которые не спешат помогать Украине с антибаллистикой.

Также мы рассказывали, как силы ПВО отражали новую атаку РФ ночью 5 августа.

Кстати, недавно стало известно, что американские власти обсуждают лицензии на Patriot для Украины, несмотря на сомнения Трампа.

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