Трамп отверг просьбу Зеленского о ракетах для Patriot, - FT
Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как утверждают источники, Трамп отклонил просьбу Зеленского во время встречи в Овальном кабинете 28 июля.
Президент Украины просил своего американского коллегу предоставить еще несколько сотен ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Глава Белого дома сразу дал понять, что не будет этого делать.
По словам анонимных источников, Трамп объяснил Зеленскому свой отказ дефицитом запасов в США.
Кроме того, он добавил, что эти ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.
Примечательно, что во время массированной атаки РФ на Украину 5 августа силы ПВО не смогли обезвредить ни одну из 28 вражеских ракет.
На этом фоне Зеленский снова обратился к союзникам Киева.
"Партнеры, которые не готовы помогать активнее с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российского производства баллистических ракет не находится под санкциями. До сих пор", - подчеркнул президент Украины.
Он также напомнил, что необходимы новые шаги от G7, Европейского Союза и всех, кто поддерживает защиту жизни.
Напомним, 5 августа Зеленский публично упрекнул партнеров, которые не спешат помогать Украине с антибаллистикой.
Также мы рассказывали, как силы ПВО отражали новую атаку РФ ночью 5 августа.
Кстати, недавно стало известно, что американские власти обсуждают лицензии на Patriot для Украины, несмотря на сомнения Трампа.