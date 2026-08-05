Трамп отверг просьбу Зеленского о ракетах для Patriot, - FT

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как утверждают источники, Трамп отклонил просьбу Зеленского во время встречи в Овальном кабинете 28 июля.

Президент Украины просил своего американского коллегу предоставить еще несколько сотен ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Глава Белого дома сразу дал понять, что не будет этого делать.

По словам анонимных источников, Трамп объяснил Зеленскому свой отказ дефицитом запасов в США.

Кроме того, он добавил, что эти ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.

Примечательно, что во время массированной атаки РФ на Украину 5 августа силы ПВО не смогли обезвредить ни одну из 28 вражеских ракет.

На этом фоне Зеленский снова обратился к союзникам Киева.

"Партнеры, которые не готовы помогать активнее с поставками перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российского производства баллистических ракет не находится под санкциями. До сих пор", - подчеркнул президент Украины.

Он также напомнил, что необходимы новые шаги от G7, Европейского Союза и всех, кто поддерживает защиту жизни.