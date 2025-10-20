Трамп відкинув повідомлення про пропозицію здати Донбас, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що тема передачі Донбасу Росії ніколи не порушувалася в переговорах з Україною.

За його словами, обидві сторони мають зосередитися на дотриманні режиму припинення вогню і припинення бойових дій на фронті.

Під час інтерв'ю журналіст запитав, чи обговорювалася з президентом України можлива "здача всього Донбасу".

Президент США відповів, що такої теми не було і не може бути, наголосивши, що важливо спочатку стабілізувати лінії фронту і зупинити насильство.

Заклик до припинення бойових дій

Глава Білого дому наголосив на необхідності повернути сили до мирних дій і зупинити загибель людей. Він наголосив, що територіальний поділ Донбасу має відповідати поточній ситуації на місцях, де, за його оцінкою, близько 78% земель уже контролюється Росією. Розв'язання питань щодо цих територій можливе буде в майбутньому.

Контекст і заяви ЗМІ

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що 17 жовтня президент США нібито закликав українського лідера погодитися на умови Москви, посилаючись на загрози подальших руйнувань.

У повідомленні стверджувалося, що Трамп нібито наполягав на передачі контролю над Донбасом, повторюючи аргументи російської сторони.

Тепер же президент США категорично відкинув ці твердження, наголосивши, що переговорів про Донбас із таким формулюванням не велися.