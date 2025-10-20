Трамп отверг сообщения о предложении сдать Донбасс, - СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявляет, что тема передачи Донбасса России никогда не поднималась в переговорах с Украиной.

По его словам, обе стороны должны сосредоточиться на соблюдении режима прекращения огня и приостановке боевых действий на фронте.

Во время интервью журналист спросил, обсуждалось ли с президентом Украины возможная "сдача всего Донбасса".

Президент США ответил, что такой темы не было и не может быть, подчеркнув, что важно сначала стабилизировать линии фронта и остановить насилие.

Призыв к прекращению боевых действий

Глава Белого дома отметил необходимость вернуть силы к мирным действиям и остановить гибель людей. Он подчеркнул, что территориальное деление Донбасса должно соответствовать текущей ситуации на местах, где, по его оценке, около 78% земель уже контролируется Россией. Решение вопросов по этим территориям возможно будет в будущем.

Контекст и заявления СМИ

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что 17 октября президент США якобы призывал украинского лидера согласиться на условия Москвы, ссылаясь на угрозы дальнейших разрушений.

В сообщении утверждалось, что Трамп якобы настаивал на передаче контроля над Донбассом, повторяя аргументы российской стороны.

Теперь же президент США категорически отверг эти утверждения, подчеркнув, что переговоров о Донбассе с такой формулировкой не велось.