Трамп открестился от предвыборного обещания не втягивать США в зарубежные войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещаний полностью избегать зарубежных конфликтов никогда не было, а предвыборные заявления касались лишь несогласия с бесконечными войнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу NBC.

Во время президентской кампании 2024 года он неоднократно заявлял о намерении не втягивать страну в новые вооруженные противостояния. В частности, в своей победной речи после объявления результатов выборов он отмечал, что планирует не начинать, а останавливать войны.

"Я не гарантировал, что не будет войны. Зачем бы мне тогда было создавать самые мощные вооруженные силы в мире?", - заявил теперь Трамп.

При этом американский лидер отрицает, что нарушил слово, данное избирателям во время своей кампании. По его словам, развитие оборонного сектора как раз и указывает на готовность государства к военным действиям.

"Поэтому когда вы говорите, что я обещал, - я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Это не бесконечная война. Мы занимаемся этим три месяца", - подчеркнул он.

Трамп начал войну против Ирана без согласования с Конгрессом США. Поэтому он сейчас сталкивается с растущим давлением и требованиями остановить финансово обременительный конфликт.

Напомним, недавно Трамп заявил, что, по его мнению, уже на этой неделе может быть достигнуто соглашение с Ираном о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузского пролива.