Трамп "открестился" от Ормузского пролива и предложил рынкам альтернативу

08:53 02.04.2026 Чт
2 мин
Президент США предложил рынкам две альтернативы по закупкам нефти
aimg Константин Широкун
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

США почти не пользуются нефтью из Ормузского пролива, а заинтересованные в заблокированных энергоресурсах страны могут их свободно покупать у Вашингтона.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его обращения к нации.

"Соединенные Штаты почти не импортируют нефть через Ормузский пролив, и не планируют ее импортировать в будущем. Страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны заботиться об этом проливе. Они должны захватить его и сохранить его. При желании они могли бы сделать это легко", - заявил президент Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что США "могут быть полезными" в проведении такой операции, однако инициатива должна принадлежать другим государствам. Также американский президент предложил им альтернативу: покупать нефть у США или же "пойти и забрать" ее в Ормузском проливе.

"Поэтому к тем странам, которые не могут получить топливо, у меня есть предложение. Покупайте нефть у Соединенных Штатов Америки. У нас ее достаточно. И наберитесь немного запоздалой смелости. Надо было сделать это вместе с нами, как мы просили. Идите прямо и просто возьмите ее, и используйте ее для себя", - добавил Трамп.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, после начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира.

Через этот пролив транспортируется около 20% мирового объема нефти и значительная часть сжиженного газа.

Ранее в WSJ писали, что президент США заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Также Трамп заявил, что страны, которые пострадали от блокады Ормузского пролива, должны "сами идти и забирать свою нефть".

