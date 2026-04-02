Трамп "открестился" от Ормузского пролива и предложил рынкам альтернативу

"Соединенные Штаты почти не импортируют нефть через Ормузский пролив, и не планируют ее импортировать в будущем. Страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны заботиться об этом проливе. Они должны захватить его и сохранить его. При желании они могли бы сделать это легко", - заявил президент Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что США "могут быть полезными" в проведении такой операции, однако инициатива должна принадлежать другим государствам. Также американский президент предложил им альтернативу: покупать нефть у США или же "пойти и забрать" ее в Ормузском проливе.

"Поэтому к тем странам, которые не могут получить топливо, у меня есть предложение. Покупайте нефть у Соединенных Штатов Америки. У нас ее достаточно. И наберитесь немного запоздалой смелости. Надо было сделать это вместе с нами, как мы просили. Идите прямо и просто возьмите ее, и используйте ее для себя", - добавил Трамп.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Напомним, после начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира.

Через этот пролив транспортируется около 20% мирового объема нефти и значительная часть сжиженного газа.