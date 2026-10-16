Трамп відхрестився від обмежень на Starlink для України

У президента запитали, хто саме вирішив запровадити обмеження для України на роботу Starlink - він чи власник SpaceX Ілон Маск.

"Ну, я не знаю, чи це було чиїмось рішенням, тому що це був не я. І я не думаю, що це був Ілон. І, наскільки я розумію, все залишилося так само, як і було раніше", - відповів він.

Обмеження на роботу Starlink

Нагадаємо, днями українські воїни зіштовхнулися із проблемами у роботі терміналів Starshield ("військовий пакет" Starlink). Вони втрачали зв'язок, коли безпілотники летіли на високих швидкостях.

Після цього стало відомо, що обмеження складали 160 км/год. З цієї причини українські дрони-перехоплювачі не могли наздогнати реактивні дрони та збити їх.

Президент України Володимир Зеленський на цьому фоні звернувся до Маска та закликав його зняти обмеження, оскільки від цього залежать життя мирних українців.