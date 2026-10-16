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Трамп відхрестився від обмежень на Starlink для України

20:57 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп стверджує, що він не причетний до обмежень у роботі "військового пакету" Starlink для України.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У президента запитали, хто саме вирішив запровадити обмеження для України на роботу Starlink - він чи власник SpaceX Ілон Маск.

"Ну, я не знаю, чи це було чиїмось рішенням, тому що це був не я. І я не думаю, що це був Ілон. І, наскільки я розумію, все залишилося так само, як і було раніше", - відповів він.

Обмеження на роботу Starlink

Нагадаємо, днями українські воїни зіштовхнулися із проблемами у роботі терміналів Starshield ("військовий пакет" Starlink). Вони втрачали зв'язок, коли безпілотники летіли на високих швидкостях.

Після цього стало відомо, що обмеження складали 160 км/год. З цієї причини українські дрони-перехоплювачі не могли наздогнати реактивні дрони та збити їх.

Президент України Володимир Зеленський на цьому фоні звернувся до Маска та закликав його зняти обмеження, оскільки від цього залежать життя мирних українців.

Ілон Маск у свою чергу заявляв про те, що системи Starshield знаходяться під контролем американських військових та американського уряду. За його словами, тільки вони можуть запроваджувати такі обмеження.

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