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Трамп открестился от ограничений на Starlink для Украины

20:57 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он не причастен к ограничениям в работе "военного пакета" Starlink для Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У президента спросили, кто именно решил ввести ограничения для Украины на работу Starlink - он или владелец SpaceX Илон Маск.

"Ну, я не знаю, было ли это чьим-то решением, потому что это был не я. И я не думаю, что это был Илон. И, насколько я понимаю, все осталось так же, как и было раньше", - ответил он.

Ограничения на работу Starlink

Напомним, на днях украинские воины столкнулись с проблемами в работе терминалов Starshield ("военный пакет" Starlink). Они теряли связь, когда беспилотники летели на больших скоростях.

После этого стало известно, что ограничение составляли 160 км/час. По этой причине украинские дроны-перехватчики не могли догнать реактивные дроны и сбить их.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратился к Маску и призвал его снять ограничения, поскольку от этого зависят жизни мирных украинцев.

Илон Маск в свою очередь заявлял о том, что системы Starshield находятся под контролем американских военных и американского правительства. По его словам, только они могут вводить такие ограничения.

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