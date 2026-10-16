Трамп открестился от ограничений на Starlink для Украины

У президента спросили, кто именно решил ввести ограничения для Украины на работу Starlink - он или владелец SpaceX Илон Маск.

"Ну, я не знаю, было ли это чьим-то решением, потому что это был не я. И я не думаю, что это был Илон. И, насколько я понимаю, все осталось так же, как и было раньше", - ответил он.

Ограничения на работу Starlink

Напомним, на днях украинские воины столкнулись с проблемами в работе терминалов Starshield ("военный пакет" Starlink). Они теряли связь, когда беспилотники летели на больших скоростях.

После этого стало известно, что ограничение составляли 160 км/час. По этой причине украинские дроны-перехватчики не могли догнать реактивные дроны и сбить их.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне обратился к Маску и призвал его снять ограничения, поскольку от этого зависят жизни мирных украинцев.