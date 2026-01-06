Трамп про Венесуелу: Родрігес співпрацює з чиновниками США

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами Трампа, Родрігес співпрацює з американськими офіційними особами. При цьому глава Білого дому наголосив, що до повалення Мадуро жодного зв'язку з її оточенням не було.

"Ні, це не так", - сказав він і додав, що найближчим часом буде ухвалено рішення щодо санкцій проти Родрігес, чи залишаться вони чинними, чи їх буде скасовано.

На запитання про те, чи була "якась угода з будь-якою офіційною особою у Венесуелі щодо зміщення" Мадуро, Трамп відповів позитивно, додавши, що багато хто хотів її укласти. При цьому він запевняє, що це було зроблено без допомоги найближчого оточення Мадуро.

Глава Білого дому відмовився повідомити, чи розмовляв він уже з Родрігес, але сказав, що держсекретар США Марко Рубіо "вільно розмовляє з нею іспанською" і що їхні "стосунки дуже міцні".

Трамп також натякнув, що США можуть почати друге військове вторгнення до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацю з американськими офіційними особами, але заявив, що не вважає це необхідним. Президент США також припустив, що спочатку очікував повторного відправлення американських військ.

"Ми готові це зробити. Насправді, ми і припускали це зробити", - сказав він.