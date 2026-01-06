ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп о Венесуеле: Родригес сотрудничает с чиновниками США

Вторник 06 января 2026 05:19
UA EN RU
Трамп о Венесуеле: Родригес сотрудничает с чиновниками США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве преемницы захваченного венесуэльского главы Николаса Мадуро. Она сотрудничает со Штатами.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Трампа, Родригес сотрудничает с американскими официальными лицами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что до свержения Мадуро никакой связи с ее окружением не было.

"Нет, это не так", - сказал он и добавил, что в ближайшее время будет принято решение насчет санкций против Родригес, в силе они будут или отменены.

На вопрос о том, была ли "какая-либо сделка с каким-либо официальным лицом в Венесуэле по смещению" Мадуро, Трамп ответил положительно, добавив, что многие хотели ее заключить. При этом он уверяет, что это было сделано без помощи ближайшего окружения Мадуро.

Глава Белого дома отказался сообщить, разговаривал ли он уже с Родригес, но сказал, что госсекретарь США Марко Рубио "свободно говорит с ней по-испански" и что их "отношения очень крепкие".

Трамп также намекнул, что США могут начать второе военное вторжение в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с американскими официальными лицами, но заявил, что не считает это необходимым. Президент США также предположил, что изначально ожидал повторной отправки американских войск.

"Мы готовы это сделать. На самом деле, мы и предполагали это сделать", - сказал он.

Отметим, Washington Post писал, будто Трамп отверг возможность президентства в Венесуеле оппозиционерки Марии Кориной Мачадо, поскольку она получила Нобелевскую премию мира в прошлом году, а он нет, то американский лидер отверг эту информацию.

"Она не должна была победить. Но нет, это никак не повлияло на мое решение", - сказал он.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию в Каракасе, как результат – был задержан диктатор Николас Мадуро с супругой. Его ждет суд в США по ряду обвинений, в частности, по наркоторговле и незаконному владению оружием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка