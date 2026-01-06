Трамп о Венесуеле: Родригес сотрудничает с чиновниками США

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам Трампа, Родригес сотрудничает с американскими официальными лицами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что до свержения Мадуро никакой связи с ее окружением не было.

"Нет, это не так", - сказал он и добавил, что в ближайшее время будет принято решение насчет санкций против Родригес, в силе они будут или отменены.

На вопрос о том, была ли "какая-либо сделка с каким-либо официальным лицом в Венесуэле по смещению" Мадуро, Трамп ответил положительно, добавив, что многие хотели ее заключить. При этом он уверяет, что это было сделано без помощи ближайшего окружения Мадуро.

Глава Белого дома отказался сообщить, разговаривал ли он уже с Родригес, но сказал, что госсекретарь США Марко Рубио "свободно говорит с ней по-испански" и что их "отношения очень крепкие".

Трамп также намекнул, что США могут начать второе военное вторжение в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с американскими официальными лицами, но заявил, что не считает это необходимым. Президент США также предположил, что изначально ожидал повторной отправки американских войск.

"Мы готовы это сделать. На самом деле, мы и предполагали это сделать", - сказал он.