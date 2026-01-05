Трамп про Венесуелу: ми повинні керувати, щоб отримувати вигоду з економічних переваг

Політичне майбутнє Венесуели настане, але головне нині - її стабілізація. При цьому США будуть керувати країною, зокрема, для отримання вигоди від економічних переваг.
Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, передає РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Замість того щоб поспішати з виборами у Венесуелі, Трамп сказав, що пріоритетом має бути її стабілізація, адже країна перебуває на межі. І це буде безпрограшна позиція для США та Венесуели, вважає глава Білого дому.
"Країна готова до краху - вона буквально стала країною третього світу, готовою до провалу", - заявив президент США.
Враховуючи це, Штати повинні керувати Венесуелою, вважає Трамп. Він додав, що це необхідно Вашингтону, щоб здобути вигоди від економічних переваг.
"Ми повинні керувати країною з дотриманням закону та порядку. Ми повинні керувати країною там, де ми можемо скористатися економічними перевагами того, що вони мають, - а саме цінною нафтою та іншими цінними речами", - сказав американський лідер.
Щодо опозиційних діячів у Венесуелі, Трамп вважає, що ніхто з них наразі не має належної підтримки народу. Зокрема, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо.
"Я не думаю, що вона має підтримку людей, яка їй потрібна. Ось і все", - сказав американський лідер.
При цьому президент США заявив, що Мачадо могла б виграти вибори лише у випадку, якби він її підтримав.
"Вона могла б виграти вибори лише за умови, що я її підтримаю. Але вона мені дуже подобається", - повідомив Трамп.
Як відомо, окрім всім відомої боротьби Трампа з наркоторгівлею, в чому звинувачується захоплений Штатами президент Венесуели Ніколас Мадуро, причиною протистояння країн є нафтові родовища та земля.
Ще задовго до операції у Венесуелі Трамп вимагав від Каракасу повернути США "вкрадені активи, нафту та землю".
Мова йде про родовища нафти у Венесуелі, які раніше належали американським компаніям та були націоналізовані урядом країни за попередника Мадуро Уго Чавеса. Трамп заявляв, що завдяки цим родовищам та власне нафті Мадуро налагодив наркобізнес та ним управляв.
Вашингтон неодноразово завдавав ударів по нафтових суднах Венесуели і пропонував Мадуро прихисток у Туреччині, однак президент ігнорував цю пропозицію. Як і останній удар по танкеру, на який венесуельський лідер ніяк не відреагував, втім останньою краплею для команди Трампа стало те, що венесуельський президент "танцював на публіку" під час ескалації зі Штатами.
Саме тоді і було прийняте рішення щодо спецоперації у Венесуелі з затримання подружжя Мадуро, яка пройшла 3 січня.
Більш детально про удар США по Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро читайте у матеріалі РБК-Україна.