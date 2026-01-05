Трамп про Венесуелу: ми повинні керувати, щоб отримувати вигоду з економічних переваг

Замість того щоб поспішати з виборами у Венесуелі, Трамп сказав, що пріоритетом має бути її стабілізація, адже країна перебуває на межі. І це буде безпрограшна позиція для США та Венесуели, вважає глава Білого дому.

"Країна готова до краху - вона буквально стала країною третього світу, готовою до провалу", - заявив президент США.

Враховуючи це, Штати повинні керувати Венесуелою, вважає Трамп. Він додав, що це необхідно Вашингтону, щоб здобути вигоди від економічних переваг.

"Ми повинні керувати країною з дотриманням закону та порядку. Ми повинні керувати країною там, де ми можемо скористатися економічними перевагами того, що вони мають, - а саме цінною нафтою та іншими цінними речами", - сказав американський лідер.

Трамп відкидає перемогу опозиціонерів у Венесуелі

Щодо опозиційних діячів у Венесуелі, Трамп вважає, що ніхто з них наразі не має належної підтримки народу. Зокрема, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо.

"Я не думаю, що вона має підтримку людей, яка їй потрібна. Ось і все", - сказав американський лідер.

При цьому президент США заявив, що Мачадо могла б виграти вибори лише у випадку, якби він її підтримав.

"Вона могла б виграти вибори лише за умови, що я її підтримаю. Але вона мені дуже подобається", - повідомив Трамп.