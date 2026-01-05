Трамп о Венесуэле: мы должны управлять, чтобы извлекать выгоду из экономических преимуществ

Политическое будущее Венесуэлы наступит, но главное сейчас - ее стабилизация. При этом США будут управлять страной, в частности, для получения выгоды от экономических преимуществ.
Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Вместо того чтобы спешить с выборами в Венесуэле, Трамп сказал, что приоритетом должна быть ее стабилизация, ведь страна находится на грани. И это будет беспроигрышная позиция для США и Венесуэлы, считает глава Белого дома.
"Страна готова к краху - она буквально стала страной третьего мира, готовой к провалу", - заявил президент США.
Учитывая это, Штаты должны управлять Венесуэлой, считает Трамп. Он добавил, что это необходимо Вашингтону, чтобы получить выгоды от экономических преимуществ.
"Мы должны управлять страной с соблюдением закона и порядка. Мы должны управлять страной там, где мы можем воспользоваться экономическими преимуществами того, что они имеют, - а именно ценной нефтью и другими ценными вещами", - сказал американский лидер.
Относительно оппозиционных деятелей в Венесуэле, Трамп считает, что никто из них пока не имеет должной поддержки народа. В частности, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.
"Я не думаю, что она имеет поддержку людей, которая ей нужна. Вот и все", - сказал американский лидер.
При этом президент США заявил, что Мачадо могла бы выиграть выборы только в случае, если бы он ее поддержал.
"Она могла бы выиграть выборы только при условии, что я ее поддержу. Но она мне очень нравится", - сообщил Трамп.
Как известно, кроме всем известной борьбы Трампа с наркоторговлей, в чем обвиняется захваченный Штатами президент Венесуэлы Николас Мадуро, причиной противостояния стран являются нефтяные месторождения и земля.
Еще задолго до операции в Венесуэле Трамп требовал от Каракаса вернуть США "украденные активы, нефть и землю".
Речь идет о месторождениях нефти в Венесуэле, которые ранее принадлежали американским компаниям и были национализированы правительством страны при предшественнике Мадуро Уго Чавесе. Трамп заявлял, что благодаря этим месторождениям и собственно нефти Мадуро наладил наркобизнес и им управлял.
Вашингтон неоднократно наносил удары по нефтяным судам Венесуэлы и предлагал Мадуро убежище в Турции, однако президент игнорировал это предложение. Как и последний удар по танкеру, на который венесуэльский лидер никак не отреагировал, впрочем, последней каплей для команды Трампа стало то, что венесуэльский президент "танцевал на публику" во время эскалации со Штатами.
Именно тогда и было принято решение о спецоперации в Венесуэле по задержанию супругов Мадуро, которая прошла 3 января.
