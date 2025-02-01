Трамп веде "серйозні переговори" з Росією про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з Росією стосовно завершення війни в Україні. Він ще раз підкреслив, що ця війна не почалася б, якби він був президентом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави в Овальному кабінеті Білого дому.
"Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна", - сказав він.
Трамп додав, що на передовій гинуть мільйони молодих людей, переважно солдатів. Президент не оминув і масштабні руйнування населених пунктів через бойові дії.
"Багато міст сильно зруйновані, вони виглядають як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, - це тіло людини, солдати обидвох армій", - сказав президент США.
Глава Білого дому також зазначив, що "Росія, ймовірно, втратила близько 800 тисяч військових, а Україна - 600 тисяч або 700 тисяч" і додав, що "це безглузда ситуація, і її потрібно припинити".
"З огляду на ці факти, я готовий зробити все, щоб зупинити це. І я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Не хочу розкривати подробиць, але ми уже ведемо дуже серйозні переговори з Росією, щоб завершити цю війну", - сказав Трамп.
Президент США Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово заявляв про готовність завершити війну в Україні "за 24 години й одним дзвінком Путіну" а також "максимум за 100 днів".
Після вступу на посаду президента, адміністрація Трампа зайняла схожу миротворчу позицію. Сигнали до готовності щодо переговорів уже пролунали з Вашингтона і Москви.
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що війна між країнами повинна завершитися переговорами. І додав, що Україна та Росія мають піти на поступки.
Водночас, Трамп уже не згадує про обіцянку закінчити війну за 24 години. І натякнув, що припинити бойові дії виявилося не так просто, як здавалося раніше.
Тим часом Володимир Путін заявив, що не проти переговорів, але звинуватив Київ у небажання йти на діалог.
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