Трамп ведет "серьезные переговоры" с Россией о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией касательно завершения войны в Украине. Он еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства в Овальном кабинете Белого дома.
"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", - сказал он.
Трамп добавил, что на передовой гибнут миллионы молодых людей, преимущественно солдат. Президент не обошел и масштабные разрушения населенных пунктов из-за боевых действий.
"Многие города сильно разрушены, они выглядят как площадки для сноса зданий. Между тем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, - это тело человека, солдаты обеих армий", - сказал президент США.
Глава Белого дома также отметил, что "Россия, вероятно, потеряла около 800 тысяч военных, а Украина - 600 тысяч или 700 тысяч" и добавил, что "это бессмысленная ситуация, и ее нужно прекратить".
"Учитывая эти факты, я готов сделать все, чтобы остановить это. И я уже веду переговоры, чтобы прекратить эту войну. Не хочу раскрывать подробностей, но мы уже ведем очень серьезные переговоры с Россией, чтобы завершить эту войну", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно заявлял о готовности завершить войну в Украине "за 24 часа и одним звонком Путину", а также "максимум за 100 дней".
После вступления на пост президента, администрация Трампа заняла схожую миротворческую позицию. Сигналы к готовности к переговорам уже прозвучали из Вашингтона и Москвы.
Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что война между странами должна завершиться переговорами. И добавил, что Украина и Россия должны пойти на уступки.
В то же время, Трамп уже не вспоминает об обещании закончить войну за 24 часа. И намекнул, что прекратить боевые действия оказалось не так просто, как казалось раньше.
Тем временем Владимир Путин заявил, что не против переговоров, но обвинил Киев в нежелании идти на диалог.
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