Що казав Трамп та його команда про війну в Україні після інавгурації: головні заяви

Після вступу на посаду президент США Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо України. Зокрема, йшлося про можливі умови завершення війни та ступінь готовності сторін до переговорів, але плани лідера Штатів детально не озвучувалися.

РБК-Україна зібрало заяви Трампа та його адміністрації про війну, лідера РФ і переговори.

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Чи згадав Трамп про Україну в інавгураційній промові

У своїй промові під час інавгурації на посаду 47-го президента США Дональд Трамп висловив бажання увійти в історію як "миротворець та об'єднувач".

За його словами, успіх країни вимірюватиметься не тільки у виграних битвах, але також у війнах, які вдалося завершити, і війнах, у яких Штати не брали участі.

Трамп підкреслив, що сила Америки "зупинить усі війни та принесе дух єдності у світ".

При цьому прямо він не згадав про повномасштабне вторгнення РФ на територію України, хоча протягом останніх місяців робив багато заяв на цю тему. Найрезонанснішою була обіцянка завершити війну в Україні протягом 24 годин після обрання президентом США.

Видання СNN пише, що однією з причин мовчання американського лідера може бути те, що після фактичного отримання виконавчої влади, він більше не хоче давати публічні коментарі про свою позицію і "графік" закінчення війни.

Також журналісти припускають, що Трамп міг усвідомити, наскільки важке завдання припинити війну в Україні та що легкої перемоги він не матиме.

"Путін руйнує Росію, а Зеленський готовий до угоди"

Президент США висловив кілька думок щодо війни в Україні під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті після інавгурації.

Трамп вчергове наголосив, що якби він був президентом у 2022 році, Росія б не наважилася на повномасштабне вторгення.

Також за його словами, президент України Володимир Зеленський "хоче укласти домовленість" щодо завершення війни, і кремлівський лідер Володимир Путін також має бути до цього готовий, адже він "руйнує Росію, не укладаючи угоди".

На думку Трампа, складнощі в економіці РФ мають підштовхнути Путіна до переговорів.

"Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду", – зазначив президент США.

Дональд Трамп запевнив, що хоче "якнайшвидшого" завершення війни між РФ та Україною.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", – сказав він.

Крім того, Трамп вказав на значні втрати у війні з обох сторін, та підкреслив, що Штати надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

Про плани зустрітися з лідером Кремля

Напередодні інавгурації Трампа стало відомо, що його команда готується до проведення переговорів із Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, найближчими днями має відбутися телефонна розмова, під час якої Трамп та Путін обговорять майбутню особисту зустріч.

Фото: зустріч Трампа і Путіна вже готується (Getty Images)

Після вступу на посаду президент США підтвердив намір зустрітися з очільником РФ.

За його словами, підготовка до організації переговорів вже почалася. Трамп не розкрив подробиць щодо можливої дати зустрічі, але наголосив, що "це може відбутись досить швидко".

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін привітав Дональда Трампа з інавгурацією та заявив, що Росія нібито "відкрита для діалогу" з новою адміністрацією обраного президента США щодо війни в Україні. На думку Путіна, метою врегулювання конфлікту має стати "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир".

Держсекретар Рубіо про "поступки" сторін

Новий держсекретар США Марко Рубіо невдовзі після свого призначення також висловився про ситуацію в Україні.

Посадовець назвав Росію "агресором", але водночас заявив, що війну потрібно закінчити, й для цього кожна зі сторін має "в чомусь поступитися".

"Кожного разу, коли ви припиняєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться поступитися в чомусь", – висловив думку Рубіо.

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Однак він не деталізував, які саме це можуть бути поступки, заявивши, що "залученим країнам, як росіянам, так і українцям, доведеться приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодяться".

Держсекретар також зазначив, що переговори щодо завершення війни в Україні є "головним пріорітетом президента США" і розповів про процес їх підготовки.

"Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край", – наголосив Марко Рубіо.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви Дональда Трампа, публікації CNN, "Голос Америки", Reuters.