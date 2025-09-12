Трамп: на вбивць Чарлі Кірка фактично оголошено полювання

"В нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць. - ред.)", - сказав глава держави.

Трамп також назвав стрільця, який застрелив Кірка "справжньою твариною" і назвав "ганебним" те, що він зробив.

Водночас, президент нагадав, що Чарлі Кірк був "великим противником насильства".

"Я думаю так само. Він (Кірк. - ред.) був прихильником ненасильницьких методів. Я б хотів, щоб люди реагували саме так", - сказав Трамп.