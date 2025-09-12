Трамп: на убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота
Президент США Дональд Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"У нас существует группа радикальных левых сумасшедших и мы собираемся решить эту проблему (найти убийц. - ред.)", - сказал глава государства.
Трамп также назвал стрелка, который застрелил Кирка "настоящим животным" и назвал "позорным" то, что он сделал.
В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был "большим противником насилия".
"Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так", - сказал Трамп.
Убийство Чарли Кирка
Чарльз (Чарли) Джеймс Кирк был известным американским консервативным активистом, публицистом и медиаперсоной.
С 2021 года активист руководил организацией Turning Point USA (TPUSA), которая стала крупнейшим студенческим движением консервативного направления и имеет миллионы последователей в соцсетях.
Кирк регулярно критиковал военную помощь США для Украины и политику президента Владимира Зеленского. В частности, активист обвинял украинского лидера в нежелании завершать войну с Россией.
10 сентября неизвестный снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта.
ФБР задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии оказалось, что они не причастны, поэтому их отпустили.
Президент Трамп обещает найти каждого, кто организовал, спланировал и выполнил убийство Кирка.