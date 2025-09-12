Трамп: на убийц Чарли Кирка фактически объявлена охота

Президент США Дональд Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"У нас существует группа радикальных левых сумасшедших и мы собираемся решить эту проблему (найти убийц. - ред.)", - сказал глава государства.

Трамп также назвал стрелка, который застрелил Кирка "настоящим животным" и назвал "позорным" то, что он сделал.

В то же время, президент напомнил, что Чарли Кирк был "большим противником насилия".

"Я думаю так же. Он (Кирк. - ред.) был сторонником ненасильственных методов. Я бы хотел, чтобы люди реагировали именно так", - сказал Трамп.