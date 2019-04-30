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Трамп ужесточил контроль над допуском беженцев в США

Новости » Политика    30.04.2019 - 08:40
Трамп ужесточил контроль над допуском беженцев в США
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп распорядился ускорить рассмотрение запросов на статус беженца

Президент США Дональд Трамп ужесточил контроль над допуском беженцев, которые пытаются получить убежище в этой стране. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что Трамп распорядился ввести новые меры контроля потока беженцев, в частности, американское Министерство внутренней безопасности за три месяца должно обеспечить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища в течение 180 дней со дня подачи, ввести плату за рассмотрение заявление и временное разрешение на работу, а также запретить выдачу разрешений нелегалам.

Отметим, в США любой человек может на пограничном пункте запросить убежище, однако рассмотрение запроса может затянуться на несколько лет.

Напомним, ранее Трамп заявил, что незаконных мигрантов, срок ареста которых будет заканчиваться, будут передавать городам и штатам-приютам.

Ранее также стало известно, Министерство обороны США планирует отправить на границу с Мексикой еще почти 300 военных, которым разрешат контактировать с мигрантами. До этого американским военным не разрешали вступать в контакт с беженцами.

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