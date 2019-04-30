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Трамп посилив контроль над допуском біженців до США

Новини » Політика    30.04.2019 - 08:40
Трамп посилив контроль над допуском біженців до США
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп розпорядився прискорити розгляд запитів на статус біженця

Президент США Дональд Трамп посилив контроль над допуском біженців, які намагаються одержати притулок в цій країні. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Трамп розпорядився ввести нові заходи контролю потоку біженців, зокрема, американське Міністерство внутрішньої безпеки за три місяці має забезпечити розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, ввести плату за розгляд заяви і тимчасовий дозвіл на роботу, а також заборонити видачу дозволів нелегалам.

Зазначимо, у США будь-яка людина може на прикордонному пункті запросити притулок, однак розгляд запиту може затягнутися на кілька років.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що незаконних мігрантів, термін арешту яких буде закінчуватися, будуть передавати містам і штатам-притулкам.

Раніше також стало відомо, Міністерство оборони США планує відправити на кордон з Мексикою ще майже 300 військових, яким дозволять контактувати з мігрантами. До цього американським військовим не дозволяли вступати в контакт з біженцями.

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