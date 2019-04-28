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Пентагон отправит подкрепление на границу с Мексикой

Новости » Политика    28.04.2019 - 05:32
Пентагон отправит подкрепление на границу с Мексикой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Военным разрешат контактировать с мигрантами

Министерство обороны США планирует отправить на границу с Мексикой почти 300 военнослужащих, которым разрешат контактировать с мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, в состав подкрепления войдут почти сотня военных поваров и водители. Повара будут готовить еду для мигрантов, которые находятся на американо-мексиканской границе.

Отмечается, что ранее американским военным не разрешали вступать в контакт с мигрантами.

Напомним, ранее Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило с двумя частными компаниями соглашения на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Ранее, президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике закрытием границы. Трамп подчеркнул, что Конгресс должен немедленно ликвидировать лазейки на границе.

"Конгресс должен собраться вместе и немедленно ликвидировать лазейки на границе! В случае бездействия граница или большие участки границы будут закрыты. Это национальное чрезвычайное положение!" - написал американский лидер.

Как писало РБК-Украина ранее, караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение с юга Мексики к границе с США. По данным миграционных служб, всего в караване насчитывается около 1,2 тыс. человек.

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