Трамп пригрозил отправлять мигрантов в города, которые против депортации

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Высылать мигрантов будут по решению департамента Нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что незаконных мигрантов, срок содержания под стражей которых будет заканчиваться, будут передавать городам и штатам-приютам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Приютами в США есть города и штаты, которые выступают против выдворения нелегальных мигрантов, в частности, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

“Тех незаконных мигрантов, которых больше нельзя законно держать под стражей (Конгресс должен исправить законы и закрыть лазейки), будут, по решению департамента Национальной безопасности, передавать городам и штатам-убежищам”, - говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ужесточить миграционную политику. Трамп поручил своим советникам принять непосредственное участие в ужесточении иммиграционной политики, чтобы замедлить рост числа семей, которые незаконно пересекают южную границу.

В частности, в среду, 3 апреля, Трамп снова пригрозил Мексике закрытием границы и немедленным ликвидированием лазейки на границе.

"В случае бездействия границу или большие участки границы будут закрыты. Это национальный чрезвычайное положение!" - написал американский лидер.