Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США считает, что в мире достаточно нефти, чтобы не поставлять ее из Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, наложенного ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава США также отметил, что принял решение о продлении эмбарго после пристального изучения доклада, направленного в Конгресс США Министерством энергетики.

По мнению Трампа, "в мире достаточно нефти, чтобы безболезненно свернуть сотрудничество с Ираном" в этой отрасли.

На решение Трампа также повлияли экономические условия в мире, увеличение добычи нефти Соединенными Штатами и некоторыми другими странами и наличие стратегических резервов.

"Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями", - говорится в указе президента США.

Трамп также пообещал "пристально следить за ситуацией".

Напомним, ранее руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что они могут начать блокирование поставок нефти из Персидского залива, если будет усиление санкций Вашингтона против Тегерана.