Трамп может уволить министра финансов США, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп недоволен работой Стивена Мнучина

Президент США Дональд Трамп разочарован работой министра финансов Стивена Мнучина после того, как рынки пережили падение в канун Рождества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Источники издания сообщают, что Мнучин может быть в "серьезной опасности" из-за такой позиции Трампа. Однако, президент США публично поручился за Мнучина, переложив вину на Федеральный резерв. Но источники отмечают другое.

"Мнучин находится под прицелом", - сказал один из источников.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что проблемой американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США. По его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовой рынок.

Отметим, Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США. Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.

Также РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку министра обороны США Джима Меттиса, заявив, что он сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своей отставке.