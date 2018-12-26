ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп может уволить министра финансов США, - CNN

Новости » Политика    26.12.2018 - 09:16
Трамп может уволить министра финансов США, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп недоволен работой Стивена Мнучина

Президент США Дональд Трамп разочарован работой министра финансов Стивена Мнучина после того, как рынки пережили падение в канун Рождества. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Источники издания сообщают, что Мнучин может быть в "серьезной опасности" из-за такой позиции Трампа. Однако, президент США публично поручился за Мнучина, переложив вину на Федеральный резерв. Но источники отмечают другое.

"Мнучин находится под прицелом", - сказал один из источников.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что проблемой американской экономики является деятельность Федеральной резервной системы США. По его словам, руководители ФРС "не чувствуют" фондовой рынок.

Отметим, Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США. Трамп заявил, что его Администрация объявит о новом министре внутренних дел на следующей неделе.

Также РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала отставку министра обороны США Джима Меттиса, заявив, что он сделал "правильную и благородную вещь", объявив о своей отставке.

Мэттис выступил с последней речью перед военными США Белый дом рассказал о разногласиях между Трампом и Мэттисом
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь