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Трамп може звільнити міністра фінансів США, - CNN

Новини » Політика    26.12.2018 - 09:16
Трамп може звільнити міністра фінансів США, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп незадоволений роботою Стівена Мнучина

Президент США Дональд Трамп розчарований роботою міністра фінансів Стівена Мнучина після того, як ринки пережили падіння напередодні Різдва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Джерела видання повідомляють, що Мнучин може бути в "серйозній небезпеці" через таку позицію Трампа. Проте, президент США публічно поручився за Мнучина, переклавши провину на Федеральний резерв. Але джерела відзначають інше.

"Мнучин знаходиться під прицілом", - сказало одне з джерел.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що проблемою американської економіки є діяльність Федеральної резервної системи США. За його словами, керівники ФРС "не відчувають" фондовий ринок.

Зазначимо, Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США. Трамп заявив, що його Адміністрація оголосить про нового міністра внутрішніх справ наступного тижня.

Також РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс прокоментувала відставку міністра оборони США Джима Меттіса, заявивши, що він зробив "правильну і благородну річ", оголосивши про свою відставку.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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