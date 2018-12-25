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Трамп рассматривает увольнение министра финансов США, - Bloomberg

Новости » Политика    25.12.2018 - 10:25
Трамп рассматривает увольнение министра финансов США, - Bloomberg
Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

Увольнение Мнучина зависит от показателей фондового рынка США

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения министра финансов Стивена Мнучина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, на сегодня Трамп взвешивает все за и против возможного увольнения Мнучина. В то же время подчеркивается, что окончательное решение будет зависеть от показателей фондового рынка США.

Также Bloomberg утверждает, что встреча Мнучина с руководителями шести крупнейших американских банков и заявление о достаточной ликвидности не решили проблему отношений главы Минфина с администрацией Трампа.

"В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником", - рассказал Bloomberg бывший чиновник Минфина Стивен Майроу.

Напомним, ранее Мнучин опроверг предложение Трампа уволить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

До этого Bloomberg писало, что Трамп планирует увольнение главы ФРС. В то же время некоторые советники предупредили Трампа о том, что увольнение Пауэлла было бы "катастрофическим шагом".

 

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