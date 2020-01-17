Трамп утверждает, что не знает Парнаса как партнера своего юриста

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Фото с Парнасом Трамп объяснил тем, что снимок мог быть сделан во время сбора средств

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он не знает сотрудника своего личного адвоката Руди Джулиани - Льва Парнаса, бизнесмена украинского происходжения. Об этом пишет CNN.

Парнас в своем последнем интервью рассказал журналистам о том, что американский президент был осведомлен об усилиях своего адвоката по выявлению компромата на политических соперников.

При этом жуналисты опубликовали фотографию, на которой Трамп изображен вместе с Парнасом.

"Я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать, что это большой обман", отметил Трамп.

Фотографию с Парнасом американский президент объяснил тем, что у него может быть тысячи подобных фотографий во время сбора средств (на политическую кампанию, - ред.), но предположил, что это не значит, что он знает Парнаса.

"Мне не нужна помощь человека, которого я никогда раньше не встречал, кроме как, возможно, сфотографировался на сборе средств, - сказал Трамп.

Фото: Лев Парнас и Дональд Трамп (Twitter/CNN)

Отметим, всвоем недавнем интервью Парнас опроверг предыдущее утверждение Трампа о том, что стремление раскрыть разрушительную информацию о его политическом сопернике, кандидате в президенты от Демократической партии и бывшем вице-президенте Джо Байдене, было вызвано опасениями по поводу коррупции в Украине. Главной целью Трампа была возможность убрать политического соперника, сказал Парнас.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на интервью Парнаса, сказав, что "не верит ни единому его слову".

Ранее американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас недавно в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.