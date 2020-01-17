Трамп стверджує, що не знає Парнаса як партнера свого юриста

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Фото з Парнасом Трамп пояснив тим, що знімок міг бути зроблений під час збору коштів

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на тому, що він не знає співробітника свого особистого адвоката Руді Джуліані - Лева Парнасу, бізнесмена українського походження. Про це пише CNN.

Парнас у своєму останньому інтерв'ю розповів журналістам про те, що американський президент був обізнаний про зусилля свого адвоката по виявленню компромату на політичних суперників.

При цьому журналісти опублікували фотографію, на якій Трамп зображений разом з Парнасом.

"Я його зовсім не знаю, не знаю, звідки він, нічого не знаю про нього. Я можу тільки сказати, що це великий обман", - зазначив Трамп.

Фотографію з Парнасом американський президент пояснив тим, що у нього може бути тисячі подібних фотографій під час збору коштів (на політичну кампанію, - ред.), але припустив, що це не означає, що він знає Парнаса.

"Мені не потрібна допомога людини, яку я ніколи раніше не зустрічав, окрім як, можливо, сфотографувався на зборі коштів, - сказав Трамп.

Зазначимо, у своєму недавньому інтерв'ю Парнас спростував попереднє твердження Трампа про те, що прагнення розкрити руйнівну інформацію про його політичного суперника, кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена, було викликане побоюваннями з приводу корупції в Україні. Головною метою Трампа була можливість прибрати суперника, сказав Парнас.

Фото: Лев Парнас і Дональд Трамп (Twitter / CNN)

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на інтерв'ю Парнаса, сказавши, що "не вірить жодному його слову".

Нагадаємо, американський бізнесмен, котрий має українське походження, Лев Парнас нещодавно в інтерв'ю MSNBC заявив, що у травні минулого року президенту України Володимиру Зеленському поставили ультиматум про те, що вся американська допомога буде заморожена, якщо не буде розслідування проти сина Джо Байдена.