Импичмент Трампа: Пристайко заявил, что не верит ни одному слову Парнаса

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Глава украинского МИД отметил, что никогда не встречался с юристом Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит последним заявлениям предпринимателя Льва Парнаса, которого связывают с личным юристом президента США Рудольфом Джулиани. Об этом Пристайко рассказал в интервью американскому телеканалу CNN.

В частности, заявления Парнаса о контактах между Вашингтоном и Киевом, повлекших процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, Пристайко оценил как попытку Парнаса себя защитить.

"Честно говоря, я никогда не говорил с этим мужчиной (Парнасом, - ред.). И, опять же, я не верю ни одному его слову... Как я понимаю, этот человек сейчас пытается защитить себя", - сказал Пристайко.

Он добавил также, что Украина пытается в очередной раз подчеркнуть, что для нее очень важна поддержка обеих партий в США, на что глава украинского МИД надеется в дальнейшем.

Так, Пристайко уточнил, что США как минимум два раза в течение года пересматривает военную помощь для разных стран, в том числе и для Украины. Поэтому ситуацию с задержкой выделения помощи в конце прошлого года Украина не рассматривала, как попытку давления со стороны США.

Также министр подчеркнул, что ранее никогда не встречался с Рудольфом Джулиани и его партнером Львом Парнасом. Пристайко заверил, что Киев и Вашингтон имеют надежные каналы коммуникации как официальные, так и через советников. Поэтому нужды в посредничестве со стороны Парнаса и Джулиани у украинской стороны не было.

"Нам не нужны эти каналы. Мы участвовать в официальных мероприятиях, были довольны нашим общением", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас недавно в интервью MSNBC заявил, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет заморожена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.