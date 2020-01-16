Парнас требовал от Зеленского начать расследование против Байдена

Фото: Лев Парнас (из открытых источников)

Также Парнас требовал от Зеленского избавиться от некоторых врагов Трампа в администрации президента Украины

Близкий соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа Лев Парнас подтвердил, что весной 2019 года требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Байдена. Об этом сообщает CNN.

По словам Парнаса, после победы Зеленского на выборах, он провел встречу с одним из ключевых помощников президента Украины.

"Я очень строго и жестко сказал им несколько вещей. Во-первых, то, что Зеленскому нужно было немедленно сделать заявление - буквально тем же вечером или в течение 24 часов - о том, что они начинают расследование в отношении Байдена", - заявил Парнас.

Также он отметил, что по указанию адвоката Трампа Руди Джулиани, требовал от Зеленского "избавиться от некоторых людей в администрации президента Украины, который являлись врагами Трампа".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по заявлению Парнаса, Трамп в прошлом году отменил визит в Польшу, чтобы надавить на президента Зеленского. Президент США использовал ураган как оправдание.

Также сообщалось, что в мае прошлого года Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.