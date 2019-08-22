Трамп упрекнул Данию в недостаточных оборонных расходах

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Экс-премьер Дании раскритиковал слова Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Дания выделяет недостаточно финансов на оборонные нужды. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter, передает РБК-Украина.

Так, американский президент отметил, что на оборонные нужды скандинавская страна выделяет всего 1,35% от валового внутреннего продукта (ВВП). Он отметил, что, согласно договоренности, члены НАТО должны выделять на оборону не менее 2% от ВВП.

"В известность, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% от ВВП. Она богатая страна, и должно быть 2%. Мы защищаем Европу, и только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки 2%", - написал Трамп.

Со своей стороны бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен в ответ на слова президента США заявил, что готовность страны к обороне измеряется не только суммой выделенных средств.

"У нас было (пропорционально) столько же жертв в Афганистане, сколько и в США. Мы всегда непреклонны и готовы (к обороне - ред.). Мы не примем, что наша готовность к обороне - это лишь проценты (ВВП - ред.). Я говорил это вам на саммите НАТО в Брюсселе в прошлом году", - подчеркнул экс-глава правительства Дании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил желание купить в Дании остров Гренландия. Американский президент назвал это "крупной сделкой с недвижимостью".

Однако правительство Данные в ответ на сообщения о намерениях США купить Гренландию заявило, что разговоры о продаже острова прекращены. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен добавила, что дискуссия относительно Гренландии является абсурдной.